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Ouvidor
Ouvidor
Ouvidor
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
19 октября 2023
Дата выхода
19 октября 2023
Бразилия
Производство
Salga Filmes, Filmes de Abril
Другие названия
Ouvidor
Режиссер
Matias Borgström
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.9
Оцените
10
голосов
8.8
IMDb
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