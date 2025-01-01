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Лили
Лили
Lili
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2024
Бюджет
€191 000
Производство
Canal+ Polska, Fundacja Lekko Films, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Другие названия
Lili
Режиссер
Sylwia Rosak
В ролях
Lilianna Biskup
Tomasz Biskup
Justyna Jarzebak
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