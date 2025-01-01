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Flying Hands
Flying Hands
Flying Hands
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$2 147
Производство
Al Borde Films, Labografías. Nodos de Expresión
Другие названия
Flying Hands, Latające ręce
Режиссер
Paula Iglesias
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
15
голосов
8.2
IMDb
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