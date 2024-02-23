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Kuba
Kuba
Kuba
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Польша
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
23 февраля 2024
Премьера в мире
23 февраля 2024
Другие названия
Kuba
Режиссер
Jan Dybus
В ролях
Jakub Blaszczykowski
Jerzy Brzeczek
Jürgen Klopp
Robert Lewandowski
Adam Nawalka
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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