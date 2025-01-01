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Abebe - Butterfly Song
Abebe - Butterfly Song
Abebe - Butterfly Song
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
музыка
Страна
Австралия / Папуа - Новая Гвинея
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2023
Другие названия
Abebe - Butterfly Song, Abebe - Pieśń motyla
Режиссер
Rosie Jones
В ролях
Namila Benson
David Bridie
Martin Flanagan
Patrick McCluskey
Helen Mountfort
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
14
голосов
8
IMDb
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