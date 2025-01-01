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Постер фильма Abebe - Butterfly Song
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Киноафиша Фильмы Abebe - Butterfly Song

Abebe - Butterfly Song

Abebe - Butterfly Song 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Австралия / Папуа - Новая Гвинея
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Другие названия
Abebe - Butterfly Song, Abebe - Pieśń motyla
Режиссер
Rosie Jones
В ролях
Namila Benson
David Bridie
Martin Flanagan
Patrick McCluskey
Helen Mountfort
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
8 IMDb
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