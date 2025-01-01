60 серий, но уже без Никиты Волкова: «Постучись в мою дверь в Москве 2» получил точную дату выхода и новых актеров

Челищев все испортил: «Бандитский Петербург» мог закончиться хэппи-эндом, если бы не эти ошибки

Без платка и с декольте: как могли наказать Жади из «Клона» за ее одежду

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие

Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»

«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли

Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой

«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»

«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix