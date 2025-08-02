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Постер фильма Я – Сергей Образцов
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Киноафиша Фильмы Я – Сергей Образцов

Я – Сергей Образцов

YA - Sergey Obraztsov 18+
Билеты от 600 ₽

О фильме

Кукольное путешествие через весь ХХ век. В главной роли – Евгений Цыганов. На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости. В основе спектакля – автобиографическая книга С.В. Образцова «По ступенькам памяти». Как складывалась история жизни великого кукольника, прожившего весь ХХ век, создателя крупнейшего в мире театра кукол? Создатели спектакля «Я – Сергей Образцов» раскрывают занавес времени и представляют жизнь гения как портрет на фоне эпохи, эпичное и одновременно исповедально-лирическое путешествие по ступенькам памяти.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Производство Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
Другие названия
YA - Sergey Obraztsov, Я - Сергей Образцов
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Все актеры и съемочная группа

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Каро 13 Кунцево
15:00 от 600 ₽
Каро 6 Щука
15:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Я – Сергей Образцов» в кинотеатрах

сб 2 вс 3 пн 4 ср 6 вс 17 вт 19 ср 20 сб 23 вс 24 сб 30
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:00 от 600 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
15:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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