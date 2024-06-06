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Киноафиша Фильмы Третья ночь зла

Третья ночь зла

Üçüncü Gece - Habis 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Турция
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 июня 2024
Дата выхода
6 июня 2024 Азербайджан 18+
7 июня 2024 Турция 13+
Бюджет $100 000
Сборы в мире $40 814
Производство Mert Yapim Medya
Другие названия
3. Gece Habis
Режиссер
Anastasiya Budakva
В ролях
Jale Ak
Mükremin Kaan Akkoç
Tutkum Ertok
Emirhan Tijen Tepeli
Fatma Önal
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
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