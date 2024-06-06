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Третья ночь зла
Третья ночь зла
Üçüncü Gece - Habis
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
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Страна
Турция
Год выпуска
2024
Премьера в мире
6 июня 2024
Дата выхода
6 июня 2024
Азербайджан
18+
7 июня 2024
Турция
13+
Бюджет
$100 000
Сборы в мире
$40 814
Производство
Mert Yapim Medya
Другие названия
3. Gece Habis
Режиссер
Anastasiya Budakva
В ролях
Jale Ak
Mükremin Kaan Akkoç
Tutkum Ertok
Emirhan Tijen Tepeli
Fatma Önal
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
14
голосов
6.1
IMDb
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