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Мидас
Мидас
Midas
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
криминал
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Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
3 сентября 2024
Премьера в мире
28 июня 2024
Сборы в мире
$28 790
Производство
The Hartford Film Company
Другие названия
Midas, Rööviplaan
Режиссер
TJ Noel-Sullivan
В ролях
Эрик С. Блумквист
Laquan Copeland
Preet Kaur
Federico Parra
Lucy Powers
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
12
голосов
4.6
IMDb
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