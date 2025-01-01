Меню
Киноафиша Фильмы Синг-Синг Награды и номинации фильма Синг-Синг

Награды и номинации фильма Синг-Синг 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
