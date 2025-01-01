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Семь горьких апельсинов
Семь горьких апельсинов
Haft Bahar Narenj
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
О фильме
Шамс, профессор литературы на пенсии, оказывается в сложной ситуации. Несмотря на свою старческую немощь и болезни, он безумно влюбляется. Эта любовь, которую символизируют семь горьких апельсинов, становится единственным смыслом его жизни.
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Страна
Иран
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Другие названия
Haft Bahar Narenj, Seven Citrus Aurantium
Режиссер
Farshad Golsefidi
В ролях
Ali Nasirian
Ladan Mostofi
Sara Rasoulzadeh
Farajollah Golsefidi
Arsha Golsefidi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
14
голосов
5.7
IMDb
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