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Постер фильма Семь горьких апельсинов
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Киноафиша Фильмы Семь горьких апельсинов

Семь горьких апельсинов

Haft Bahar Narenj 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шамс, профессор литературы на пенсии, оказывается в сложной ситуации. Несмотря на свою старческую немощь и болезни, он безумно влюбляется. Эта любовь, которую символизируют семь горьких апельсинов, становится единственным смыслом его жизни.
Страна Иран
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Другие названия
Haft Bahar Narenj, Seven Citrus Aurantium
Режиссер
Farshad Golsefidi
В ролях
Ali Nasirian
Ladan Mostofi
Sara Rasoulzadeh
Farajollah Golsefidi
Arsha Golsefidi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
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