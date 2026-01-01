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К Солнцу
К Солнцу
, 2019
W Strone Slonca
Польша / драма, короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Marta Andrasiewicz
Wojciech Bartoszek
Faustyna Kazimierska
Kalina Kolodziejska
Anna Kowalczyk
Pawel Kuzma
Ireneusz Pastuszak
Александра Скраба
Dawid Szpara
Режиссер
Michal Wojtasik
Сценарист
Michal Wojtasik
Композитор
Lukasz Olszówka
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
14 минут
Год выпуска
2019
Другие названия
W strone slonca, W stronę słońca
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