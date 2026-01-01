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Постер фильма К Солнцу
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К Солнцу

, 2019
W Strone Slonca
Польша / драма, короткометражный / 18+
Постер фильма К Солнцу

В ролях

Marta Andrasiewicz
Wojciech Bartoszek
Faustyna Kazimierska
Kalina Kolodziejska
Anna Kowalczyk
Pawel Kuzma
Ireneusz Pastuszak
Александра Скраба
Dawid Szpara
Режиссер Michal Wojtasik
Сценарист Michal Wojtasik
Композитор Lukasz Olszówka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 14 минут
Год выпуска 2019
Другие названия
W strone slonca, W stronę słońca

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