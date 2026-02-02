Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Sbormistr
7.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Sbormistr

Zbormajster 18+
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Дата выхода
2 февраля 2026 Чехия
Сборы в мире $1 022 228
Производство Czech TV, Endorfilm, Innogy Ceska Republika A.S.
Другие названия
Sbormistr, Broken Voices, Dyrygent, Vozes Rachadas, Zbormajster
Режиссер
Ondrej Provaznik
В ролях
Юрай Лой
Луция Жачкова
Marek Cisovský
Сюзана Сулаева
Анна Каменикова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

