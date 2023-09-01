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Киноафиша Фильмы Tehachapi

Tehachapi

Tehachapi 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
12 июня 2024 Франция
Бюджет $250 000
Производство JRSA, MK Productions, Ciné-tamaris
Другие названия
Tehachapi, Τεχατσάπι
Режиссер
ДжейАр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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