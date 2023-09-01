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Tehachapi
Tehachapi
Tehachapi
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 сентября 2023
Дата выхода
12 июня 2024
Франция
Бюджет
$250 000
Производство
JRSA, MK Productions, Ciné-tamaris
Другие названия
Tehachapi, Τεχατσάπι
Режиссер
ДжейАр
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
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