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Glass, My Unfulfilled Life
Glass, My Unfulfilled Life
Glass, My Unfulfilled Life
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
11 ноября 2023
Дата выхода
3 октября 2024
Нидерланды
AL
Производство
Zelovic Film, KRO-NCRV
Другие названия
Glass, My Unfulfilled Life, Ποτήρι, μισογεμάτη ζωή
Режиссер
Rogier Kappers
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
14
голосов
8
IMDb
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