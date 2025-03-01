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I Am the River, the River Is Me
I Am the River, the River Is Me
I Am the River, the River Is Me
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Нидерланды
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
1 марта 2025
Дата выхода
1 марта 2025
Хорватия
Сборы в мире
$114 747
Производство
ZINdoc, KRO-NCRV, Ten Thousand Images
Другие названия
I Am the River, the River Is Me, Ko au te Awa, ko te Awa ko au
Режиссер
Petr Lom
В ролях
Ned Tapa
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
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