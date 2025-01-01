Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему

Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву

ИИ изменил сюжет «Москвы слезам не верит»: на роковую вечеринку к дяде приходит Тося — судьба Кати меняется кардинально

Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест)

Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему

Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию

До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра

Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров

«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик