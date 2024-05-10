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Sipi Pelle TV-starana
Sipi Pelle TV-starana
Sipi Pelle TV-starana
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
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Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 мая 2024
Дата выхода
10 мая 2024
Финляндия
S
Другие названия
Sipi Pelle TV-starana
Режиссер
Janne Nykänen
В ролях
Teppo Kerkkä
Paul Cowell
Ismo Kotro
Ярмо Мякинен
Рами Русинен
Все актеры и съемочная группа
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