Награды и номинации фильма Лето с Кармен

Награды и номинации фильма Лето с Кармен 2023

Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Квир-лев
Номинант
 Giornate degli Autori Award
Номинант
