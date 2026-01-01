Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Джим Хенсон - человек-идея
Каннский кинофестиваль 2024
Золотой глаз
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Motion Design
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
