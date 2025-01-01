Меню
Ужасающие
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Тест по кино СССР для самых внимательных: угадайте фильмы лишь по кадру с велосипедом
Во всем, что случилось в «Игре престолов», виноват только Нед Старк: вовсе не белый и пушистый
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
