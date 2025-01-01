Финал «Ликвидации» всех запутал: Гоцман сел, закрыл глаза — и все замерло.. так умер ли он в финале или нет?

Никто не понял, зачем Саурон взял в руки кинжал в прологе — а это важно: вот, что не показали в фильме

Три фильма с Паскалем за месяц — и этот явно худший: что не так с новой «Фантастической четверкой: Первые шаги»

Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

«Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное»: Свинку Пеппу перенесли в наш мир, и теперь это хоррор — не зря ее любит Тарантино (видео)

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

Мама — анархия, дедушка — Чарли Чаплин: внучка великого комика станет главной звездой «Аватара 3», и мы выяснили, что с ней станет в финале

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино