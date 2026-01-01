Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Кникап 2024

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший кастинг
Номинант
Сандэнс 2024 Сандэнс 2024
NEXT
Победитель
Премия NEXT «Инноватор»
Номинант
