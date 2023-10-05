Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Фиоретта
1 постер
Фиоретта

Fioretta 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Рэнди Шёнберг, внук знаменитого композитора Арнольда Шёнберга, прославился как адвокат, который не раз находил произведения искусства, похищенные нацистами во время Второй мировой войны. На этот раз он пускается в путешествие вместе со своим сыном Джоуи (тот совсем не рад куда-то тащиться с отцом). Путешествуя по Австрии, Чехии и Италии, отец и сын столкнутся с тайнами и призраками прошлого. Эти встречи, однако, помогут им обоим глубже понять друг друга и узнать свою историю.

Страна Чехия / США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 октября 2023
Производство Rubber Ring Films, Stone Canyon Entertainment, Monolithic Films
Другие названия
Fioretta
Режиссер
Matthew Mishory
В ролях
Filip Finkelstejn
E. Randol Schoenberg
Nolan Lebovitz
Jaroslav Achab Haidler
Joey Schoenberg
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
10 голосов
8 IMDb
Отзывы о фильме

