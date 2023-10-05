Отзывы о фильме
Рэнди Шёнберг, внук знаменитого композитора Арнольда Шёнберга, прославился как адвокат, который не раз находил произведения искусства, похищенные нацистами во время Второй мировой войны. На этот раз он пускается в путешествие вместе со своим сыном Джоуи (тот совсем не рад куда-то тащиться с отцом). Путешествуя по Австрии, Чехии и Италии, отец и сын столкнутся с тайнами и призраками прошлого. Эти встречи, однако, помогут им обоим глубже понять друг друга и узнать свою историю.