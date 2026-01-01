Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Mediterranean Fever

Награды и номинации фильма Mediterranean Fever 2022

Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
