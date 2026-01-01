Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Стартовый пистолет
Награды и номинации фильма Стартовый пистолет
Награды и номинации фильма Стартовый пистолет 2024
Награды
Берлинале 2024
Special Mention Youth Jury Generation 14plus Best Film
Победитель
Поколение 14плюс - полнометражный фильм
Победитель
Поколение 14плюс - лучший фильм
Номинант
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
