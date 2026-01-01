Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Метаморфоза птиц Награды и номинации фильма Метаморфоза птиц

Награды и номинации фильма Метаморфоза птиц 2020

Берлинале 2020 Берлинале 2020
Премия "Встречи"
Победитель
Премия "Встречи"
Номинант
 Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Темные ночи 2020 Темные ночи 2020
Бунтари с делом
Номинант
