Награды и номинации фильма Один из наших самолетов не вернулся

Награды и номинации фильма Один из наших самолетов не вернулся 1942

Оскар 1943 Оскар 1943
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
