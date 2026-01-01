Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Как вода для шоколада 1992

Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
