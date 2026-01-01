Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Сын звезды
Сын звезды
Fiul stelelor
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
17 октября 1988
Производство
Studioul cinematografic ''Animafilm''
Другие названия
Fiul stelelor, The Son of the Stars, El hijo de las estrellas, Le fils des étoiles, The Last Assignment, Сын звезды
Режиссер
Calin Cazan
Dan Chisovski
В ролях
Mircea Albulescu
Mihai Cafrita
Ион Карамитру
Mirela Gorea-Chelaru
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
