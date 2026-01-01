Оповещения от Киноафиши
Космическая экспедиция Дельта

Misiunea spatialã Delta 18+
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 января 1984
Дата выхода
1 января 1984 Румыния
Производство Studioul cinematografic ''Animafilm''
Другие названия
Misiunea spatialã Delta, Delta Space Mission, La mission spatiale Delta, Misión espacial Delta, Vesmírná mise Delta, Космическая экспедиция Дельта
Режиссер
Calin Cazan
Mircea Toia
В ролях
Mirela Gorea
Марсель Юреш
Dan Condurache
Ion Chelaru
Все актеры и съемочная группа

6.4
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
