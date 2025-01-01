Меню
Награды и номинации фильма Из моей жизни 1955

Венецианский кинофестиваль 1955 Венецианский кинофестиваль 1955
Most Promising New Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
2025, США, ужасы
