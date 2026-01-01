Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Добрый доктор»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Гончие
Награды и номинации фильма Гончие
Награды и номинации фильма Гончие 2023
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
Каннский кинофестиваль 2023
Особый приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
«В финальном кадре»: уморительный ляп в «Девчатах» не замечали 60 лет, пока Дружинина не «спалила» контору
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Залипал от первой до последней серии: 6 любимых сериалов создателя «Игры престолов» - их концовку не «слили»
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667