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Иво
6.5
Иво
, 2024
Ivo
Германия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
6.5
В ролях
Johann Campean
Johann
Пиа Хирцеггер
Solveigh
Lilli Lacher
Cosima
Лукас Туртур
Franz
Minna Wündrich
Ivo
Пьер Зигенталер
Benedikt
Leopold von Verschuer
Henner
Ulrich Marx
Wanja
Birte Leest
Gwen
Mechthild Lamprecht
Gwens Mutter
Режиссер
Eva Trobisch
Сценарист
Eva Trobisch
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
20 февраля 2024
Дата выхода
20 июня 2024
Германия
12
14 марта 2024
Литва
N16
Производство
Studio Zentral, Network Movie Film-und Fernsehproduktion, TRIMAFILM
Другие названия
Ivo, 愛比死更難
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 28 февраля 2024
Отзывы о фильме
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