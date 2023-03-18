В ролях
Simone Raffaele Cordiano
Totò
Симона Малато
Lina, la mamma di Gianni
Антонио Де Маттео
Alfredo Scalia
Gabriele Pizzurro
Nino Scalia
Самуэле Сегрето
Gianni Accordino
Roberto Salemi
zio Pietro
Giuseppe Spata
zio Ciccio
Giuditta Vasile
Isabella Scalia
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Беппе Фиорелло
Сценарист
Беппе Фиорелло, Andrea Cedrola, Carlo Salsa, Josella Porto
Композитор
Giovanni Caccamo, Leonardo Milani
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
23 марта 2023
Премьера в мире
18 марта 2023
Дата выхода
|4 июля 2024
|Германия
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|31 мая 2024
|Испания
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|23 марта 2023
|Италия
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|23 мая 2024
|Чехия
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|23 ноября 2023
|Япония
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Сборы в мире
$1 349 188
Производство
Ibla Film, Fenix Entertainment, Rai Cinema
Другие названия
Stranizza d'amuri, Fireworks, Fuegos artificiales, A Estranheza de Amar, Estranho Amor, Fajerwerki, Feuerwerk der Liebe, Tűzijáték, Udreka milosci, Странности любви, シチリア・サマー, 爱是一场烟火