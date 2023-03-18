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Постер фильма Странности любви
7.5
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7.5

Странности любви

, 2023
Stranizza d'amuri
Италия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Странности любви
7.5

В ролях

Simone Raffaele Cordiano
Totò
Симона Малато
Lina, la mamma di Gianni
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Carmela Scalia, la mamma di Nino
Антонио Де Маттео
Alfredo Scalia
Gabriele Pizzurro
Nino Scalia
Самуэле Сегрето
Gianni Accordino
Enrico Roccaforte
Franco
Roberto Salemi
zio Pietro
Giuseppe Spata
zio Ciccio
Giuditta Vasile
Isabella Scalia
Режиссер Беппе Фиорелло
Сценарист Беппе Фиорелло, Andrea Cedrola, Carlo Salsa, Josella Porto
Композитор Giovanni Caccamo, Leonardo Milani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 марта 2023
Премьера в мире 18 марта 2023
Дата выхода
4 июля 2024 Германия
31 мая 2024 Испания
23 марта 2023 Италия
23 мая 2024 Чехия
23 ноября 2023 Япония
Сборы в мире $1 349 188
Производство Ibla Film, Fenix Entertainment, Rai Cinema
Другие названия
Stranizza d'amuri, Fireworks, Fuegos artificiales, A Estranheza de Amar, Estranho Amor, Fajerwerki, Feuerwerk der Liebe, Tűzijáték, Udreka milosci, Странности любви, シチリア・サマー, 爱是一场烟火

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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