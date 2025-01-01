Молодая пара – Аня и Костя встречают Новый 2020 год. Аня работает в инфекционной больнице, Костя – безработный. Костя мечтает уехать на заработки либо за границу, либо на вахту и взять с собой любимую. Но все планы рушит пандемия новой коронавирусной инфекции. В результате локдауна Аня оказывается изолирована на работе в больнице, а Костя становится свидетелем невероятных событий, разворачивающихся на фоне эпидемии: маски, изоляция, страхи, болезни и смерти близких. Вынужденное расставание молодой пары становится большим испытанием, растянувшимся на год.