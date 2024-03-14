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Постер фильма Молчание Марии
6.9
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6.9

Молчание Марии

, 2024
Maria's Silence
Латвия, Литва / драма / 18+
Постер фильма Молчание Марии
6.9

В ролях

Olga Sepicka
Maria Leiko
Артурс Скрастыньш
Jekabs Peterss
Вилис Даудзиньш
Osvalds Glaznieks
Inese Kucinska Lauksteine
Anna Lacis
Гиртс Кестерис
Leonids Zakovskis
Glebs Belikovs
Nikolajs Jezovs
Dace Scerbina
Mila
Zenija Skuberte-Sudmale
Nora
Mihails Karasikovs
Doctor
Gatis Maliks
Actor of the Theatre Troupe 'Skatuve'
Режиссер Давис Симанис мл.
Сценарист Давис Симанис мл., Magali Negroni, Tabita Rudzate
Композитор Paulius Kilbauskas, Justinas Staras
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия / Литва
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 ноября 2024
Премьера в мире 14 марта 2024
Дата выхода
4 апреля 2024 Латвия (none)
14 марта 2024 Литва N16
Сборы в мире $566
Производство Mistrus Media
Другие названия
Maria's Silence, Marijas klusums, Milczenie Marii

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 28 марта 2024

Отзывы о фильме

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