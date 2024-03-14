В ролях
Артурс Скрастыньш
Jekabs Peterss
Вилис Даудзиньш
Osvalds Glaznieks
Inese Kucinska Lauksteine
Anna Lacis
Гиртс Кестерис
Leonids Zakovskis
Glebs Belikovs
Nikolajs Jezovs
Zenija Skuberte-Sudmale
Nora
Mihails Karasikovs
Doctor
Gatis Maliks
Actor of the Theatre Troupe 'Skatuve'
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Paulius Kilbauskas, Justinas Staras
Детали фильма
Страна
Латвия / Литва
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
11 ноября 2024
Премьера в мире
14 марта 2024
Дата выхода
|4 апреля 2024
|Латвия
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|(none)
|14 марта 2024
|Литва
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|N16
Сборы в мире
$566
Производство
Mistrus Media
Другие названия
Maria's Silence, Marijas klusums, Milczenie Marii