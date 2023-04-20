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Постер фильма Enter the Slipstream
7.4
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7.4

Enter the Slipstream

, 2023
Enter the Slipstream
США / документальный, спорт / 18+
Постер фильма Enter the Slipstream
7.4

В ролях

Rigoberto Urán
Self
Dani Martinez
Self
Sergio Higuita
Self
TeJay van Garderen
Self
Neilson Powless
Self
Anthony McCrossan
Self
Jonathan Vaughters
Self
Режиссер Ted Youngs
Композитор Filius Blue
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 мая 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N13
Другие названия
Enter the Slipstream, Tule tuulde

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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