Если нужен мощный сериал «на вечер» — то только этот: всего 6 эпизод, но вы еще долго будете вспоминать их

Выглядел на 40 максимум, но умер в 210: почему Арагорн жил дольше любого человека Средиземья? Толкин объяснил

Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки

«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

Рязанов удачно украл «Иронию судьбы»: за 15 лет до появления Лукашина эта забытая всеми комедия получила 3 «Оскара»

Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)