Награды и номинации фильма Рай полыхает

Награды и номинации фильма Рай полыхает 2023

Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Best Director
Победитель
Best Screenwriting
Победитель
Квир-лев
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
