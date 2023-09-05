Рюити Сакамото. Опус
Ryuichi Sakamoto | Opus
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Япония / Великобритания / США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
17 мая 2024
Премьера в мире
5 сентября 2023
Дата выхода
|1 мая 2024
|Австралия
|
|E
|29 марта 2024
|Великобритания
|
|U
|28 марта 2024
|Германия
|
|
|31 декабря 2023
|Гонконг
|
|I
|26 апреля 2024
|Испания
|
|
|31 мая 2024
|Китай
|
|
|14 марта 2024
|Литва
|
|V
|15 марта 2024
|Тайвань
|
|0+
|14 апреля 2024
|Хорватия
|
|
|27 декабря 2023
|Южная Корея
|
|ALL
Сборы в мире
$742 033
Производство
Bitters End, KAB America, Kinetic Art & Business America
Другие названия
Ryuichi Sakamoto | Opus, Ryuichi Sakamoto: Opus, Ryuichi Sakamoto - Opus, Opus - Ryuichi Sakamoto, Ryuichi Sakamoto Opus, Рюити Сакамото. Опус, 坂本龍一：OPUS, 坂本龙一：杰作