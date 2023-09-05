Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Рюити Сакамото. Опус
1 постер
Киноафиша Фильмы Рюити Сакамото. Опус

Рюити Сакамото. Опус

Ryuichi Sakamoto | Opus 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Япония / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 мая 2024
Премьера в мире 5 сентября 2023
Дата выхода
1 мая 2024 Австралия E
29 марта 2024 Великобритания U
28 марта 2024 Германия
31 декабря 2023 Гонконг I
26 апреля 2024 Испания
31 мая 2024 Китай
14 марта 2024 Литва V
15 марта 2024 Тайвань 0+
14 апреля 2024 Хорватия
27 декабря 2023 Южная Корея ALL
Сборы в мире $742 033
Производство Bitters End, KAB America, Kinetic Art & Business America
Другие названия
Ryuichi Sakamoto | Opus, Ryuichi Sakamoto: Opus, Ryuichi Sakamoto - Opus, Opus - Ryuichi Sakamoto, Ryuichi Sakamoto Opus, Рюити Сакамото. Опус, 坂本龍一：OPUS, 坂本龙一：杰作
Режиссер
Neo Sora
В ролях
Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
