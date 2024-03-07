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Постер фильма Анашым
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Анашым

, 2024
Anashym
Казахстан / драма, комедия / 18+
Постер фильма Анашым

В ролях

Назар Шархан
Моника Абдрахманова
Марлен Арымбай
Индира Зияханова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
7 марта 2024 Казахстан

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2024

Отзывы о фильме

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