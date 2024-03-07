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Анашым
Анашым
, 2024
Anashym
Казахстан / драма, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Назар Шархан
Моника Абдрахманова
Марлен Арымбай
Индира Зияханова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 марта 2024
Дата выхода
7 марта 2024
Казахстан
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
1
голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 марта 2024
Отзывы о фильме
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