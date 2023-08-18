Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Постер фильма Судный день
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 4.4
Оцените
14 постеров
Киноафиша Фильмы Судный день

Судный день

Founders Day 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда очередная девушка становится жертвой убийцы в маске судьи, понятно что в городе орудует серийный убийца. Среди жителей начинается паника, под подозрение попадают абсолютно все. Полиции придется разобраться, кто скрывается под маской и за что он выносит свой жестокий приговор.

Судный день - трейлер
Судный день  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 апреля 2024
Премьера в мире 18 августа 2023
Дата выхода
2 февраля 2026 Россия Экспонента 18+
19 января 2024 Испания 18
19 января 2024 США R
Производство Mainframe Pictures
Другие названия
Founders Day, Celebração Macabra, Celebración macabra, Dia dos Fundadores, Судный день, ファウンダーズデイ 殺戮選挙
Режиссер
Эрик С. Блумквист
В ролях
Уильям Расс
Эми Харгривз
Кэти Кертин
Кэти Кертин
Джейс Барток
Эрик С. Блумквист
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Судный день - смотреть в онлайн-кинотеатре

Судный день

Отзывы о фильме

Weteran Mc 19 октября 2024, 22:46
"Судный день" или "День основателей" - американский триллер с элементами ужасов, повествующий об маленьком городке, в котором… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Судный день - трейлер
Судный день Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше