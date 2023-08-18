Когда очередная девушка становится жертвой убийцы в маске судьи, понятно что в городе орудует серийный убийца. Среди жителей начинается паника, под подозрение попадают абсолютно все. Полиции придется разобраться, кто скрывается под маской и за что он выносит свой жестокий приговор.