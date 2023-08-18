Отзывы о фильме
Weteran Mc 19 октября 2024, 22:46
"Судный день" или "День основателей" - американский триллер с элементами ужасов, повествующий об маленьком городке, в котором… Читать дальше…
Когда очередная девушка становится жертвой убийцы в маске судьи, понятно что в городе орудует серийный убийца. Среди жителей начинается паника, под подозрение попадают абсолютно все. Полиции придется разобраться, кто скрывается под маской и за что он выносит свой жестокий приговор.
|2 февраля 2026
|Россия
|Экспонента
|18+
|19 января 2024
|Испания
|18
|19 января 2024
|США
|R