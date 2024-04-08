Фильм о призвании, о роли личности и пути ее становления подобно полотну соткан из личных воспоминаний и творческих историй, вмещая в себя элементы игры и реконструкции. Он не просто повествует об одном из самых известных людей в артистической среде татар - Азгаре Шакирове. Картина предлагает зрителю очень личную и трогательную версию признания в любви, исповедь и откровенный монолог.

Почти 60 лет главный герой служит театру и своему преданному зрителю, который по-свойски прозвал его “Плаксой”. По сей день он остается одним из самых востребованных артистов, по праву считается одним из тех, кто внёс огромный вклад в татарское кинотворчество. В фильме кроется попытка найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся личности Азгара Шакирова и волнующие сегодня наше общество – какова же роль артиста в театре и роль личности в культурном пространстве нации.