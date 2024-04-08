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Плакса - Трейлер
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Плакса

, 2023
Жылак
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Плакса
Плакса - Трейлер
Плакса  Трейлер

О фильме

Фильм о призвании, о роли личности и пути ее становления подобно полотну  соткан из личных воспоминаний и творческих историй, вмещая в себя элементы игры и реконструкции. Он не просто повествует об одном из самых известных людей в артистической среде татар - Азгаре Шакирове. Картина  предлагает зрителю очень личную и трогательную версию признания в любви, исповедь и откровенный монолог.

Почти 60 лет главный герой служит театру и своему преданному зрителю, который по-свойски прозвал его “Плаксой”. По сей день он остается одним из самых востребованных артистов, по праву считается одним из тех, кто внёс огромный вклад в татарское кинотворчество. В фильме кроется попытка найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся личности Азгара Шакирова и  волнующие сегодня наше общество – какова же роль артиста в театре и роль личности в культурном пространстве нации.

В ролях

Азгар Шакиров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 апреля 2024

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