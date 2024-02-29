Жизнь главного героя, обычного ереванского таксиста Эндо меняется, когда каким - то чудом каждый его день начинает повторяться во всех деталях. Эндо должен выпутаться из этой неразрешимой и безвыходной ситуации. Но как? Ведь просыпаясь каждое утро, он проживает один и тот же день. Эндо осознает, что нужно меняться. Эндо начинает становиться лучше, добрее, образованнее и культурней, исправляя изо дня в день, совершенные ранее ошибки. На этом тернистом пути его ждут невероятные и смешные приключения, фантастические ситуации и истории.

