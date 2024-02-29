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Постер фильма Добрый день
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Добрый день

, 2024
Добрый день
Армения / комедия / 18+
Постер фильма Добрый день

О фильме

Жизнь главного героя, обычного ереванского таксиста Эндо меняется, когда каким - то  чудом каждый его день начинает повторяться во всех деталях. Эндо должен выпутаться из этой неразрешимой и безвыходной ситуации. Но как? Ведь просыпаясь каждое утро, он проживает один и тот же день. Эндо осознает, что нужно меняться. Эндо начинает становиться лучше, добрее, образованнее и культурней,    исправляя   изо дня в день, совершенные ранее ошибки. На этом тернистом пути его ждут невероятные и смешные приключения, фантастические ситуации и истории.
 

В ролях

Мгер Мхитарян
Рози Аветисова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 февраля 2024
Дата выхода
29 февраля 2024 Армения

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 июля 2024
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