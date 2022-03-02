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7.0
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Le Prince Des Mers
7.0
Le Prince Des Mers
, 2022
Le Prince Des Mers
Монако, Сербия / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
В ролях
Jacques Denigelles
Professor Richet
Stephane Cornicard
Prince of the seas
David Duclos
Captain Carr
Bernard Grand
Sugarcane owner
Benoit Marissal
Owner of the Pleiad
Michel Rousseau
Captain of Blue &White ship
Xavier Vaydie
Professor Portier
Режиссер
Carla Marie Rey
Сценарист
Carla Marie Rey
Композитор
Marko Matovic
,
Aleksandar Randjelovic
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Монако / Сербия
Год выпуска
2022
Премьера в мире
2 марта 2022
Дата выхода
2 марта 2022
Монако
24 февраля 2024
Сербия
Производство
Furuna Crafts Studio, Kala Hari Production
Другие названия
Les prince des mers, Prince of the Seas
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Рейтинг мультфильма
7.0
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 20 февраля 2024
Отзывы о мультфильме
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