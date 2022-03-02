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Постер мультфильма Le Prince Des Mers
7.0
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7.0

Le Prince Des Mers

, 2022
Le Prince Des Mers
Монако, Сербия / анимация / 18+
Постер мультфильма Le Prince Des Mers
7.0

В ролях

Jacques Denigelles
Professor Richet
Stephane Cornicard
Prince of the seas
David Duclos
Captain Carr
Bernard Grand
Sugarcane owner
Benoit Marissal
Owner of the Pleiad
Michel Rousseau
Captain of Blue &White ship
Xavier Vaydie
Professor Portier
Режиссер Carla Marie Rey
Сценарист Carla Marie Rey
Композитор Marko Matovic, Aleksandar Randjelovic
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Монако / Сербия
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 марта 2022
Дата выхода
2 марта 2022 Монако
24 февраля 2024 Сербия
Производство Furuna Crafts Studio, Kala Hari Production
Другие названия
Les prince des mers, Prince of the Seas

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 20 февраля 2024

Отзывы о мультфильме

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