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8.9
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Hatti Chap
8.9
Hatti Chap
, 2024
Hatti Chap
Непал / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.9
В ролях
Буддхи Таманг
Wilson Bikram Rai
Puskar Gurung
Даяханг Рай
Ammare
Саугат Малла
Botal Raja
Anup Neupane
Gobinda
Uttam Raj Pandey
Imaan
Upasana Singh Thakuri
Laxmi
Режиссер
Simosh Sunuwar
Сценарист
Pradeep Bhardwaj
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
9 февраля 2024
Дата выхода
9 февраля 2024
Непал
22 февраля 2024
ОАЭ
TBC
Бюджет
10 000 000 NPR
Производство
Red Bird Production
Другие названия
Hattichhap
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Рейтинг фильма
8.9
Оцените
14
голосов
8.2
IMDb
Обновлено 30 декабря 2024
Отзывы о фильме
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