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Постер фильма Who Is Gatsby Randolph?
8.3
Киноафиша Фильмы Who Is Gatsby Randolph?
8.3

Who Is Gatsby Randolph?

, 2023
Who Is Gatsby Randolph
США / документальный / 18+
Постер фильма Who Is Gatsby Randolph?
8.3

В ролях

Alex Giuffreda
Party Planner
Дональд Питтс
Дональд Питтс
William Geoffrey
Gatsby Randolph
Self
Ocie Townsend
Austin Martin
Суфьен Эль Халиди
Aspiring Hip Hop Artist
Режиссер Marcus Turner
Сценарист Gatsby Randolph
Композитор Andrew Balogh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 декабря 2019
Бюджет $1 500 000
Производство Boy and a Dream Productions
Другие названия
Who Is Gatsby Randolph

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.4 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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