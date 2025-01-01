Меню
Фильмы
Сенсация
Награды и номинации фильма Сенсация
Награды и номинации фильма Сенсация 2024
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Факты
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Номинант
Культовый сериал нулевых с рейтингом 8,4 перезапустят: теперь в «Побеге» будет главной женщина
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Финал «Игры престолов» — полный крах с 4 баллами на IMDb, но сериал и до этого оступался: вот еще 5 серий, которые фанаты не пересматривают
Русский след в Вестеросе: Колокольников получил большую роль в «Игре престолов» — но фанаты до сих пор не узнают его в гриме
Выживи, если сможешь: 10 свежих фильмов о конце света — и №5 называют венгерским ответом «Одним из нас»
«Какая отвратительная рожа»: попробуйте вспомнить советскую сказу по 1 взгляду на лицо злодея (тест)
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
Нравится песня «Отпусти и забудь»? Голос Эльзы звучал еще в другом мультфильме Disney — и вы вряд ли его узнали
