Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Синистер: Новые души
Кадры из фильма «Синистер: Новые души»
Кадры из фильма «Синистер: Новые души»
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667