Скоро «Hulu» просто исчезнет: объясняем, куда денется приложение и как теперь смотреть сериалы

«Домом дракона» уже никого не удивить: HBO серьезно взялся за самый желанный спин-офф «Игры престолов»

Вот какими были 3 предсмертных желания Сулеймана: ни одно из них не касалось Хюррем, зато были очень символичными

Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»

Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое

«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1